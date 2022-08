Gotham Knights sarà alla Gamescom 2022

Mentre ci avviciniamo al lancio di Gotham Knights tra un paio di mesi, WB Games continua a rivelare maggiori dettagli al riguardo. Nelle ultime due settimane, ad esempio, abbiamo visto un bel po' del gioco di ruolo d'azione open world, dalla sua mappa completa e dai dettagli sui suoi sistemi di progressione al filmato di gioco di Red Hood, ma lo studio non intende fermarsi qui.

Gotham Knights riceverà un nuovo trailer alla Gamescom Opening Night Live il 23 agosto. L'annuncio è stato confermato di recente dal produttore e conduttore dello show Geoff Keighley su Twitter.

Lo spettacolo dovrebbe essere ricco, con oltre 30 giochi che verranno mostrati sul palco nel corso delle due ore. Ciò includerà anche artisti del calibro di Hogwarts Legacy (che è stato recentemente rinviato), The Callisto Protocol, High on Life, la prima espansione di Dying Light 2, The Expanse: A Telltale Series, Sonic Frontiers e molto altro.

A brand new trailer for @GothamKnights premieres next Tuesday @gamescom Opening Night Live



Catch the stream everywhere at 8p CEST / 7p BST / 2p ET / 11a PT at https://t.co/AFycLZG9XF pic.twitter.com/Bm9xhKwfu0