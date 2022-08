GTA VI potrebbe ricevere espansioni single player e nuove città attraverso DLC

Grand Theft Auto 6 è uno dei giochi più attesi dai fan dopo l'incredibile successo di GTA 5 che, come forse saprete, è riuscito a piazzare la bellezza di quasi 170 milioni di copie dal suo lancio nel 2013.

Rockstar Games ha confermato che GTA 6 è attualmente in sviluppo, ma finora non abbiamo visto nulla dell'atteso gioco e, molto probabilmente, dovremo aspettare ancora molto per riuscire a dare un'occhiata a un trailer o a un video di gameplay.

Tuttavia, stando a un noto insider, sembrano siano emersi dettagli su quello che sarà il supporto post-lancio di GTA 6.

Secondo Tez2, infatti, Rockstar avrebbe già pianificato un supporto post-lancio per il gioco che sarà diverso rispetto all'"epoca GTA Online". Questo perché, secondo l'insider, lo studio tornerà a pubblicare espansioni single player e nuove città attraverso DLC.

L'insider afferma che i lavori per questi contenuti prenderanno il via prima del day one di GTA 6.

Tez2 ha anche affermato che GTA 5 avrebbe dovuto includere un DLC single player e l'intera mappa di Liberty City, ma in seguito Rockstar avrebbe cambiato i suoi piani, dopo il grande successo di GTA Online.

Siamo nel fumoso mondo dei rumor, quindi bisognerà attendere qualche novità da Rockstar per scoprire se GTA 6 riceverà espansioni single player e nuove città attraverso DLC.

Fonte: GTA Forums.