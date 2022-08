GTA V si avvicina a quota 170 milioni di copie vendute

Take-Two Interactive ha recentemente rivelato i dati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale 2023. La società ha inoltre fornito dati aggiornati sulle vendite dei suoi principali franchise, come Grand Theft Auto di Rockstar Games.

Grand Theft Auto 5 continua a essere un grande successo per l'azienda, con quasi 170 milioni di unità vendute fino ad oggi. L'ultimo traguardo è stato di oltre 165 milioni di unità vendute a maggio 2022.

Grand Theft Auto 5 è ancora il gioco più venduto dell'ultimo decennio negli Stati Uniti in base alle vendite in unità e in dollari (secondo i dati di The NPD Group). Uscito per la prima volta nel 2013 e disponibile per tre generazioni di console, rimane il più grande successo di Take-Two (ed è il gioco di intrattenimento che ha raggiunto più velocemente il miliardo di dollari di vendite al dettaglio). Anche Grand Theft Auto Online è ancora molto popolare, anche se non sono state fornite cifre specifiche al riguardo.

Rockstar Games sta attualmente lavorando al prossimo Grand Theft Auto, che secondo quanto riportato da Jason Schreier di Bloomberg si svolgerà in una "versione fittizia" di Miami. Il gioco avrà una protagonista femminile che farà parte di una coppia di personaggi principali ispirati a Bonnie e Clyde. L'amministratore delegato di Take-Two, Strauss Zelnick, ha dichiarato che lo sviluppo è "ben avviato" e che Rockstar è "determinata a stabilire ancora una volta dei punti di riferimento creativi per la serie, per il nostro settore e per tutto l'intrattenimento, proprio come l'etichetta ha fatto con ogni sua uscita".

Anche se il lancio sembra previsto per l'anno fiscale 2024, il sequel potrebbe essere lanciato addirittura nel 2025.

Fonte: Gamingbolt.