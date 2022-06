Just Cause, un nuovo capitolo è attualmente in via di sviluppo, conferma Square Enix

Just Cause 4 è arrivato a dicembre 2018 e da allora non abbiamo più sentito nulla sul franchise, fatta eccezione per la possibilità di un film di Just Cause dal creatore di John Wick.

Più recentemente, Square Enix ha confermato a maggio che stava vendendo molti dei suoi studi occidentali a Embracer Group, inclusi gli studi di sviluppo dietro Deus Ex e Tomb Raider. Avalanche Studios, sviluppatore di Just Cause e Rage 2, non faceva parte di quella vendita pertanto lo studio rimane a Square Enix.

Ora, in un briefing per gli investitori per l'anno fiscale, Square Enix conferma che "il franchise di Just Cause rimarrà la nostra IP" e inoltre "sta sviluppando un nuovo titolo nel franchise". Se si chiamerà Just Cause 5 o avrà un nuovo titolo, non ci è dato sapere visto che a quanto pare sembra essere nelle prime fasi di sviluppo.

Secondo un annuncio di lavoro, Avalanche sta lavorando a un "gioco open world tripla A all'avanguardia", che potrebbe benissimo essere appunto il nuovo Just Cause. Dovremo aspettare e vedere, tuttavia, soprattutto se verrà annunciato al Summer Game Fest.

Fonte: ResetEra