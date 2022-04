Metal Gear Solid 4 in 4K e 60 FPS: Digital Foundry ci mostra il gioco come non lo abbiamo mai visto

L'industria dei videogiochi ci ha abituato da qualche tempo a edizioni migliorate di molti titoli. Più volte abbiamo visto vecchi giochi modernizzati grazie alle nuove tecnologie.

Possiamo citare gli esempi dei remake di Resident Evil o Final Fantasy, ma ci sono anche dei titoli che ancora non hanno subito lo stesso "trattamento".

Tra questi c'è, ad esempio, Metal Gear Solid 4, lanciato su PlayStation 3. MGS4 non ha ricevuto alcuna versione migliorata o remake e non sembra che Konami abbia piani per portare il titolo sulle console più recenti.

Tuttavia, la redazione britannica di Digital Foundry ha dimostrato come l’emulazione (su PC) può far rivivere Metal Gear Solid 4 con un aspetto visivo mai visto prima.

Attraverso l’emulatore RPCS3, John Linneman di DF è stato in grado di far girare MGS4 per la prima volta in 4K e 60 FPS.

Vedendo il video di DF, è chiaro che il confine tra l’emulazione e la vera rimasterizzazione di un titolo come MGS4 è davvero sottile.

Che ne pensate?

Fonte: Digital Foundry.