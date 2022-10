Metal Gear Solid il film parla Oscar Isaac: 'vogliamo realizzarlo'

Oscar Isaac ha commentato il film di Metal Gear Solid, da tempo in fase di sviluppo, affermando di volerlo ancora realizzare.

"Vogliamo realizzarlo", ha dichiarato Isaac a ComicBook.com. "Speriamo che si realizzi perché c'è tanto potenziale. È un gioco incredibile. È il mio preferito".

Nel 2020, Deadline ha riportato che il progetto, che è stato in varie fasi di sviluppo per alcuni anni, stava finalmente procedendo con Isaac come protagonista, diretto da Jordan Vogt-Roberts.

Il franchise di Metal Gear è stato creato da Hideo Kojima negli anni ottanta. Il Metal Gear originale ha debuttato in Giappone e in Europa nel 1987 su MSX2.

La serie ha acquisito importanza quando Metal Gear Solid, una continuazione del franchise, ha debuttato su PlayStation nel 1998.

Kojima ha lavorato al franchise fino a Metal Gear Solid 5 nel 2015, che ha segnato la fine del suo rapporto con Konami, publisher e detentore della proprietà intellettuale della serie.

Mentre questo adattamento procede a rilento, è emersa un'ondata di proprietà videoludiche adattate per il grande e piccolo schermo. Uncharted di Sony ha visto la star di Spider-Man Tom Holland protagonista del recente film.

Un'altra proprietà di Naughty Dog, The Last of Us, debutterà presto come serie TV su HBO, con Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsay (Game of Thrones).

Nel 2020 Sony Interactive Entertainment ha creato un nuovo studio di produzione focalizzato nell'adattare le sue proprietà videoludiche originali per il cinema e la televisione.

Come il progetto cinematografico proposto, il franchise di Metal Gear Solid è rimasto inattivo da qualche tempo. L'anno scorso è stato riferito che Konami stava progettando di riportarlo in vita, insieme ad altre proprietà come Silent Hill e Castlevania. Mentre di MGS e Castlevania non si sa molto, Konami ha rivelato la scorsa settimana diversi nuovi giochi di Silent Hill, compreso il remake di Silent Hill 2.

