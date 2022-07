Hideo Kojima: Damien Rieu si scusa per averlo confuso con l’assassino di Shinzo Abe

Damien Rieu, autore di un tweet dove aveva pubblicato tre foto di Kojima indicandolo come il killer di Shinzo Abe sottolineando la sua appartenenza alla sinistra radicale per la presenza di un colbacco celebrativo con sopra la stella rossa o il disegno di Che Guevara, si è infine scusato per la gaffe assurda che ha commesso.

Rieu tuttavia non ha ammesso del tutto le sue colpe, scaricando invece la colpa su una battuta che mostrava l’estrema somiglianza fra il killer e Kojima:

J’ai naïvement pris une blague pour une information. Je ne pensais pas qu’on pouvait faire de l’humour sur l’assassinat d’un homme mais j’ai eu tort de ne pas vérifier avant de partager.

Mes excuses à #HideoKojima et aux fans de #MetalGear 🙏🏼 https://t.co/XMSUVY5oGY — Damien Rieu (@DamienRieu) July 8, 2022

"Non pensavo che si potesse fare umorismo sull'omicidio di un uomo, ma ho sbagliato a non controllare prima di condividere. Mi scuso con #HideoKojima e i fan di #MetalGear."

E’ chiaro come Rieu non conosca affatto il web e la sua utenza. Qualcuno gli ha fatto notare come avrebbe potuto evitare di scaricare su altri un suo evidente errore, commesso tra l’altro in cattiva fede e senza notizie certe sui fatti avvenuti in Giappone.