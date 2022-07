Metal Gear 2: Solid Snake, Hideo Kojima aveva pensato a un nome diverso per il gioco

Hideo Kojima ha rivelato una curiosità riguardante Metal Gear 2: Solid Snake per MSX.

Il famoso sviluppatore ha svelato su Twitter che il gioco, in realtà, doveva intitolarsi in modo diverso.

Kojima, infatti, aveva pensato di chiamare il gioco semplicemente Solid Snake, ma Konami ha insistito per aggiungere anche il nome del franchise, Metal Gear.

"Anche "METAL GEAR2 SOLID SNAKE" è sul mercato già da 32 anni? In realtà, avevo pensato di chiamare questo sequel nello stile di "Indiana Jones", solo con il nome del personaggio principale", scrive Kojima.

"Non volevo mettere "METAL GEAR 2" nel titolo, ma il reparto vendita ha detto di mettere "METAL GEAR 2" nel titolo! Quindi alla fine li abbiamo messi entrambi".

2/2

I didn't want to put "METAL GEAR2" in the title, but the sales staff said to put "METAL GEAR2" in the title! So we ended up with both.