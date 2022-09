Metal Gear Solid tornerà in una trilogia rimasterizzata?

In rete sono iniziate a circolare diverse nuove notizie secondo cui Konami starebbe lavorando a una raccolta rimasterizzata della trilogia di Metal Gear Solid, alimentando le voci dello scorso anno.

Queste notizie arrivano sulla scia della notizia che Konami intende annunciare un nuovo titolo di una "serie amata in tutto il mondo" al Tokyo Game Show. Secondo VGC, è probabile che l'annuncio riguardi un "progetto più piccolo", non collegato ai presunti revival di franchise Konami come Castlevania, Silent Hill e Metal Gear Solid.

La fonte di VGC afferma che sono in sviluppo "rimasterizzazioni di giochi classici di Metal Gear Solid", confermando un report separato dell'anno scorso che suggeriva che i giochi classici di Metal Gear arriveranno su console moderne.

Sulla scia dell'articolo di VGC, il prolifico leaker Dusk Golem ha aggiunto che la notizia è "vera al 100%" e che una raccolta arriverà sia su console che su PC. Dusk Golem afferma che tutti e tre i giochi originali di Metal Gear Solid saranno lanciati come remaster, disponibili separatamente e come parte di una collection. La raccolta includerà anche le versioni originali MSX di Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake.

(1/2) Alright, VGC seemed to have shared it, so I'll talk about it: https://t.co/Un4dP1htpr



VGC talks about Metal Gear Solid 1-3 Remasters (not remakes), new remastered version. I know that to be 100% true, I had heard that for a fact (and not surprised I'm not the only one who — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 31, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

MGS2 e 3 sono stati precedentemente rimasterizzati come parte della Metal Gear Solid HD Collection, uscita originariamente nel 2011 per PS3 e Xbox 360. Questa collection includeva il gioco per PSP Peace Walker, ma non l'originale Metal Gear Solid. Il primo MGS è stato disponibile in passato come titolo classico scaricabile per PlayStation ed è ancora disponibile come download per PC tramite GOG.

Le versioni scaricabili di MGS2 e 3 sono state eliminate l'anno scorso, apparentemente a causa di problemi di licenza relativi ai filmati storici inclusi in questi giochi. Nel luglio 2022, Konami ha annunciato che i giochi sarebbero stati presto "rimessi in vendita". A questo punto, le presunte nuove rimasterizzazioni potrebbero rappresentare il ritorno di questi giochi su piattaforme moderne.

Fonte: Gamesradar.