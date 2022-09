Metal Gear Solid: per Hideo Kojima è stato davvero difficile ottenere i filmati storici che troviamo nel gioco

Dopo aver ricordato con una certa nostalgia i tempi passati a sviluppare i Metal Gear Solid, Hideo Kojima ha come al solito regalato qualche aneddoto sui social riguardo lo storico titolo con protagonista Solid Snake. Non si tratta di questioni tecniche o artistiche, quanto alla difficoltà di reperire i filmati storici che vediamo nel gioco.

Come ricorderete infatti, all'interno di Metal Gear Solid sono presenti diversi filmati, come ad esempio quando si arriva al capo della DARPA, Donald Anderson, che ci racconta della proliferazione nucleare e del suo terribile contorno. Ecco, questi filmati sono stati un incubo da ottenere visto che il team di sviluppo non aveva contatti con chi di dovere per ottenerli.

A dir la verità, nessuno aveva idea nemmeno di come poterli trovare almeno sino a quando si avviarono i contatti con l'emittente giapponese NHK che possedeva un ampio archivo storico da cui Kojima poteva attingere. Ma non fu così semplice: per ottenere infatti i filmati servirono anni e dopo aver siglato l'accordo non era mica finita qui.

Infatti si doveva imparare come inserire dei video all'interno del gioco ma come sappiamo, Kojima ci riuscì. Chissà quante cose ancora non sappiamo su questa storica saga ma se volete, abbiamo per voi questo speciale.

