Metal Gear Solid è una continua scoperta: Snake originariamente avrebbe dovuto fare amicizia... con i ratti

Metal Gear Solid per PS1 originariamente avrebbe dovuto vedere Solid Snake fare amicizia con i ratti.

Secondo un nuovo video del canale YouTube Did You Know Gaming (narrato da David Hayter), il game director Hideo Kojima voleva aggiungere più ratti al gioco, consentendo al giocatore di assegnare loro nomi e allevarli come animali domestici.

Apparentemente i ratti sono le prime forme di vita che Snake incontra nel freddo dell'Alaska e avrebbero svolto un ruolo importante nel gioco.

C'è anche un riferimento a questo nel livello Shadow Moses di Metal Gear Solid 4, dove Snake parla con Otacon tramite Codec dei suoi piccoli amici pelosi. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che i topi hanno aiutato Snake attraverso le prese d'aria, ma potrebbe anche essere un cenno alla loro funzione di animali domestici.

I topi sono presenti anche nel combattimento con il boss Sniper Wolf. In questa sezione, sparando ai ratti questi sarebbero diventati sempre più grandi. Questo è stato rimosso perché sembrava troppo uno "scherzo". Invece, il giocatore viene chiamato dal colonnello Campbell e gli viene detto di smettere di sparargli.

Questi dettagli provengono da un'intervista con Kojima della rivista Computer and Video Games nel 1999. Did You Know Gaming ha approfondito le interviste di altre riviste per altri dettagli poco noti.

Ad esempio, un personaggio Mariachi era originariamente destinato a Metal Gear Solid, che era un analista e dava suggerimenti su come sconfiggere i nemici dopo aver cantato canzoni in spagnolo con una chitarra flamenco, ma era considerato troppo ridicolo.

In Metal Gear Solid 2, Snake inizialmente avrebbe avuto una crescita della barba in tempo reale che poteva essere rasata, qualcosa che in seguito sarebbe stato destinato a Metal Gear Solid 4.

Fonte: Eurogamer.net.