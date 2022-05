Monster Hunter Rise Sunbreak tra nuovi mostri e abilità annunciati durante l'evento

Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà la prima espansione significativa per il gioco. L'evento digitale per l'espansione analizza molti dei mostri in arrivo per l'espansione, i nuovi Switch Skill Swaps, e mostra brevemente il combattimento contro Malzeno.

Tre dei mostri imminenti che sono apparsi in questo evento sono Seregios, Aurora Somnacanth e Magma Almudron. I mostri Somnacanth e Almudron saranno varianti di quelli che i giocatori hanno già incontrato in Monster Hunter Rise, fornendo una nuova possibilità e risorse aggiuntive per più set di armi e armature. Seregios è apparso in Monster Hunter 4 Ultimate e ritorna in Sunbreak per devastare e può causare un effetto sanguinante contro i cacciatori durante il combattimento.

In Sunbreak, i giocatori avranno accesso a Switch Skill Swaps, una nuova meccanica che consentirà loro di scambiare set di abilità con l'arma che stanno usando. In precedenza, i giocatori dovevano impostarne uno prima di andare a caccia, ma non potevano crearne due e passare da uno all'altro durante la battaglia.

I giocatori avranno anche la possibilità di portare con sé i compagni durante le cacce e completare una serie di missioni. I compagni saranno personaggi NPC e saranno disponibili per il gioco solo per giocatore singolo. Questi personaggi avranno set di mosse unici che usano in combattimento e fungeranno essenzialmente da compagni NPC, in grado di cavalcare mostri, piazzare trappole e curare. Più personaggi saranno disponibili man mano che i giocatori procedono attraverso Sunbreak.

Monster Hunter Rise: Sunbreak è già disponibile per il preordine e sarà disponibile per i giocatori di Nintendo Switch e PC a partire dal 30 giugno.

Fonte: Siliconera