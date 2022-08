MultiVersus con Walter White di Breaking Bad come combattente? Il director risponde

MultiVersus è arrivato da poco più di una settimana ed ha già raccolto tantissimi fan. Per adesso il suo roster conta diversi personaggi, ma più avanti ne verranno aggiunti altri. Tra questi i fan sperano che uno sia Walter White di Breaking Bad e c'è anche chi ha creato da zero come potrebbe essere nel gioco e le sue eventuali mosse.

L'account Twitter "Walter White for MultiVersus" ha stilato una lista di mosse che potrebbero essere implementate nel personaggio, oltre ad una serie di outfit e uno scenario dedicato al personaggio della tanto amata serie televisiva.

Questa dedizione non è passata inosservata e anche il director di MultiVersus Tony Huynh è rimasto incredibilmente colpito, soprattutto sulla descrizione dettagliata del personaggio. La sua risposta è stata: "E' un lavoro incredibile ma non posso fare promesse" riguardo l'arrivo di Walter White nel gioco.

This is incredible work, but no promises — Tony Huynh (@Tony_Huynh) August 21, 2022

Anche se, come detto dal director, non c'è nessuna promessa, è comunque bello vedere un membro del team di MultiVersus interagire con i fan che suggeriscono nuovi combattenti da inserire nel roster. Nel frattempo in dataminer hanno trovato una serie di indizi che potrebbero portare all'arrivo di Beetlejuice e della Malvagia Strega dell'Ovest da Oz.

Fonte: Dexerto