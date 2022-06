No Man's Sky è in arrivo su PlayStation VR2 'con tutta la potenza di PS5 e dei nuovi controller Sense'. Ecco il trailer

No Man's Sky è l'emblema di come ci si rialza, il simbolo di come il duro lavoro possa far crescere a dismisura un gioco che al lancio appariva sotto tantissimi aspetti monco, un concentrato di promesse disattese.

Ci fa sempre piacere vedere come il titolo di Hello Games continui incessantemente a crescere e in questo caso lo farà abbracciando a pieno la realtà virtuale di PlayStation VR2. Sarà un'occasione davvero interessante dato che in questo modo il gioco sfrutterà a pieno la potenza di PS5 e tutte le possibilità garantite dai nuovissimi controller Sense.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer nuovo di zecca mentre non ci resta che attendere ulteriori novità da PlayStation o da Sean Murray e soci.