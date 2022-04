No Man's Sky, il prossimo aggiornamento a tema pirati spaziali? Sean Murray stuzzica i fan

Dall'uscita del sandbox fantascientifico di No Man's Sky nel 2016, il gioco ha subito una serie di modifiche e miglioramenti. E secondo il co-fondatore e amministratore delegato dello studio Hello Games, Sean Murray, il supporto al gioco è tutt'altro che finito.

Murray ha pubblicato un'emoji con la bandiera dei pirati su Twitter, mandando in subbuglio la comunità di No Man's Sky. Secondo i giocatori, questo può solo significare che sono in arrivo nuovi contenuti pirateschi per l'esplorazione spaziale.

Attualmente c'è già una fazione di pirati nel gioco. Si tratta di una fazione ostile ai giocatori e attacca con le astronavi. Non solo, ma i giocatori di "No Man's Sky" possono anche vestire i panni dei pirati, ad esempio quando attaccano mercantili o navi di una flotta spaziale. Di conseguenza però si perde reputazione con la rispettiva fazione e alcuni giocatori sono dell'opinione che essere un pirata non valga abbastanza la pena al momento.

🏴‍☠️ — Sean Murray (@NoMansSky) April 11, 2022

Per adesso quindi non ci sono ulteriori indizi a riguardo, ma sapremo prossimamente quali novità verranno apportate all'interno di No Man's Sky.

Fonte: GamesRadar