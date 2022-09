Return to Monkey Island: ecco un video di gameplay esteso!

Return to Monkey Island, nuovo gioco scritto da Ron Gilbert, autore dei uno dei più famosi giochi punta e clicca, se non il più famoso in assoluto. Il gioco continua a far parlare di se nel bene e nel male.

Ed è oggi uscito un video di gameplay che ci mostra finalmente il gioco. Il gioco è atteso per domani 19 settembre su PC e Nintendo Switch, ed arriverà sulle altre piattaforme entro fine anno. Il gioco riparte da dove ci aveva lasciato Monkey Island 2: Lechuck’s Revenge ed ignora completamente il terzo capitolo della saga, non scritto dallo stesso Gilbert.

Sarà un ritorno in grande stile per Guybrush Threepwood, che vestito nella nuova grafica che tanto ha fatto discutere, percorrerà la sua avventura affrontando nuovi enigmi (meno complicati dei precedenti capitoli, secondo l’autore stesso ), rivisitando vecchie location e nuove ambientazioni.

Voi avete già acquistato il gioco? Lo proverete? Fate parte di quelli che hanno giocati i vecchi capitoli? Fatecelo sapere nei commenti!