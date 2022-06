Return To Monkey Island ha un primo trailer e sarà esclusiva temporale console Nintendo Switch!

Durante il Nintendo Direct Mini è stato mostrato Return to Monkey Island. Il titolo sviluppato da Ron Gilbert si è mostrato finalmente in un primo trailer esteso.

Ovviamente dal trailer abbiamo potuto dare uno sguardo ad alcuni degli iconici personaggi della serie, con una grafica completamente nuova. Eccovelo di seguito.

Come riportato dal trailer, Return to Monkey Island sarà un'esclusiva temporale per console Nintendo Switch e PC. Anche se non c'è ancora una data di uscita, il gioco dovrebbe arrivare comunque quest'anno.