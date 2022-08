Return to Monkey Island ha un coloratissimo e piratesco nuovo trailer e finalmente una data di uscita!

Finalmente Return to Monkey Island ha una data di uscita ed è stata annunciata durante la Gamescom Opening Night Live. Un nuovo trailer ci ha permesso di guardare in dettaglio qualcosa di più del gioco, come le iconiche ambientazioni che chi ha giocato ai precedenti titoli conoscerà sicuramente.

Return to Monkey Island è un inaspettato ed emozionante ritorno del creatore della serie Ron Gilbert che continua la storia dei leggendari giochi di avventura The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck's Revenge sviluppato in collaborazione con Lucasfilm Games.

Sono passati molti anni dall'ultima volta che Guybrush Threepwood è stato coinvolto in una battaglia di ingegno con la sua nemesi, il pirata zombi LeChuck. Il suo vero amore, Elaine Marley, ha distolto la sua attenzione dal governo e lo stesso Guybrush è alla deriva e insoddisfatto, non avendo mai trovato il segreto di Monkey Island. Eccovi il trailer.

Ma veniamo alla data di uscita: Return to Monkey Island sarà disponibile su PC e Nintendo Switch dal 19 settembhre.