Monkey Island sta per tornare! Ron Gilbert è al lavoro su 'Return to Monkey Island', ecco il primo trailer

LucasFilm Games ha annunciato Return to Monkey Island, il seguito dell'acclamata serie di giochi di avventura guidata dallo sceneggiatore e regista originale Ron Gilbert. Gilbert creerà il seguito tramite il suo studio Terrible Toybox, in collaborazione con Devolver Digital e Lucasfilm Games.

Il trailer di debutto del gioco conferma che anche Dave Grossman, co-sceneggiatore e programmatore dei giochi originali di Monkey Island, tornerà, insieme ai compositori Michael Land, Peter McConnell e Clint Bajakian, e Dominic Armato come voce di Guybrush.

Monkey Island è una serie di giochi di avventura. Le prime due puntate sono state pubblicate nel 1990 e nel 1991, e seguono le disavventure di Guybrush Threepwood mentre lotta per diventare il pirata più famoso dei Caraibi. Qui di seguito potete dare uno sguardo al primo trailer pubblicato dal canale di Devolver Digital.

Return to Monkey Island non ha ancora una data di uscita precisa, ma il gioco dovrebbe arrivare come dichiarato quest'anno. Restate sintonizzati con noi per ulteriori dettagli che verranno condivisi prossimamente.

