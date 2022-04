Sea of ​​Thieves sta per ricevere la nuova avventura The Shrouded Deep

Rare ha annunciato che i giocatori di Sea of Thieves potranno presto tuffarsi nella prossima avventura del gioco intitolata The Shrouded Deep.

L'avventura prenderà il via domani, 21 aprile. Per l'occasione, è stato pubblicato un nuovo trailer visibile più in basso.

"Lavora al fianco di Merrick, Belle e altri pirati per evocare Shrouded Ghost e recuperare un potente artefatto nella prossima avventura di Sea of Thieves, 'The Shrouded Deep'", afferma Rare.

Shrouded Ghost è un megalodonte bianco, molto più raro degli altri tipi di megalodonte, introdotto con l'aggiornamento Shrouded Spoils. Non si vede nel trailer, ma Belle si presenta insieme alla nave Killer Whale per reclutare Merrick per una missione.

The Shrouded Deep Adventure durerà tre settimane fino al 12 maggio.

Fonte: Trueachievements.