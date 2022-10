Sea of Thieves annuncia con un trailer la prossima avventura The Herald of the Flame

Rare e Microsoft hanno pubblicato un nuovo trailer per la prossima avventura di Sea of Thieves. L'avventura, intitolata The Herald of the Flame, vedrà il ritorno di Stitcher Jim.

La nuova esperienza inizierà il 13 ottobre e sarà disponibile fino al 27 ottobre su Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Le avventure in Sea of Thieves sono essenzialmente delle vere e proprie trame che presentano enigmi, navigazione marittima e anche una discreta dose di combattimento. Queste avventure possono essere giocate da soli o con un gruppo di amici. Le avventure di solito contribuiscono a raccontare la storia generale di Sea of Thieves nel corso delle stagioni.

Sea of Thieves è attualmente nel mezzo della sua settima stagione, che ha introdotto la possibilità per i giocatori di acquistare, dare un nome, possedere e decorare le proprie navi. Le navi acquistabili sono di tre dimensioni: Sloop, Brigantine e Galleon, a seconda delle dimensioni dell'equipaggio.

I giocatori possono anche acquistare più navi della stessa dimensione, a patto che abbiano portato una nave di quella stessa dimensione allo stato Leggendario.

Fonte: Gamingbolt.