Sea of ​​Thieves ha un lungo trailer sulla Stagione 7 e le sue novità. Finalmente arriva la nave personale!

Sea of Thieves è finalmente pronto per la Stagione 7, dopo un piccolo ma innocuo rinvio. Vista la mole di nuovi contenuti tutti i fan del titolo Rare possono comunque stare tranquilli. Tra qualche giorno, il 4 agosto per la precisione, tutti i nuovi contenuti saranno disponibile per gli utenti Microsoft.

Per l'occasione è stato mostrato un trailer di più di sette minuti, in grado di mostrare tutte le novità che vedremo tra poco. Vi saranno nuove quest, nuovi oggetti e soprattutto nuovi elementi per la personalizzazione, soprattutto per la nostra nave.

Uno degli elementi più richiesti infatti arriva con la settima stagione, ovvero la possibilità di acquistare e personalizzare le navi e darne persino un nome. Oltre a vedere diversi utenti che daranno lo stesso nome alla nave, come Perla Nera o Olandese Volante, tutti i segni delle battaglie potranno rimanere, dando così più carattere al nostro veliero.

Debutta anche l'interessante Logbook, il diario del capitano insomma, dove sarà possibile annotare molti elementi dei nostri viaggi. Ma attenzione, può anche essere rubato e a nessuno piacerebbe si sbirciasse nei nostri diari. Vi ricordiamo che Sea of Thieves è disponibile su PC e console Microsoft, oltre che su Game Pass.

Fonte: TWInfinite