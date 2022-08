Splatoon 3 riceverà Amiibo e un 'corposo' DLC a pagamento oltre a contenuti per i prossimi due anni

Nell'ambito dell'ultimo Nintendo Direct, incentrato interamente sull'imminente sparatutto per Switch Splatoon 3, abbiamo appreso di più sui piani di Nintendo per i contenuti post-lancio, oltre a una linea di action figure di Amiibo da collegare al gioco.

Sul fronte Amiibo, durante la trasmissione sono state svelate tre nuove statuette. Uno presenta le sembianze di un Octoling blu, un altro è un Inkling giallo e uno Smallfry. Saranno disponibili a fine anno ad un costo di $ 16 ciascuno. Qualsiasi Amiibo scegliato includerà la stessa funzionalità e potrete salvare il vostro equipaggiamento sul vostro personaggio, sbloccare equipaggiamento speciale e aggiungerlo alle foto che scattate nel gioco.

Per quanto riguarda i contenuti post-lancio, sono previsti almeno due anni di aggiornamenti. Ogni tre mesi verrà rilasciato un nuovo catalogo in-game, che introduce nuove armi e altri contenuti. Due nuove modalità, Battaglia X (a cui l'accesso richiede di ottenere un grado elevato in Anarchy Battle) e League Battle, verranno entrambe aggiunte ad un certo punto dopo il rilascio di Splatoon 3. Nintendo ha promesso che è previsto un 'corposo' DLC a pagamento, sebbene non siano stati offerti dettagli su cosa consisterà.

Per #Splatoon3 è previsto un corposo DLC a pagamento. Continua a seguirci per scoprire di più! pic.twitter.com/tigKlq0Fto — Nintendo Italia (@NintendoItalia) August 10, 2022

Se la diretta vi ha lasciato a bocca aperta e con la voglia di giocare al titolo, vi ricordiamo che Splatoon 3 sarà disponibile su Nintendo Switch dal 9 settembre.

Fonte: Destructoid e IGN