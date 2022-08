Splatoon 3: i dataminer hanno scoperto una mappa del mondo di gioco

In vista dell'inizio dello Splatfest in Splatoon 3 questo fine settimana, i dataminer Nintendo pensano di aver scoperto qualcosa di speciale. Apparentemente potrebbe essere una mappa del mondo ufficiale di Splatoon, scoperta insieme ai file di texture associati al negozio in-game Ammo Knights.

La serie Splatoon è sempre stata piena fino all'orlo di informazioni interessanti, ma questa è potenzialmente una delle scoperte più eccitanti di sempre, ammesso che sia vero. Scoperto da @Ramdragons e messo in evidenza da @rassicas su Twitter, la scoperta vede una mappa del mondo reale alterata che mostra come sarebbe il mondo di Splatoon.

La stessa fonte spiega che nessun testo su questa mappa della "terra normale ma allagata" è in realtà decifrabile, sfortunatamente.

huge day for splat lore fans...

feast your eyes upon the first ever *OFFICIAL* map of the Splatoon world.



texture extracted from Ammo Knights, BIG thanks to judas @RAMDRAGONS for snagging it for me https://t.co/hW0taSolw3 pic.twitter.com/tAr7PJwyw3