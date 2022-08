Splatoon 3 e Nintendo più inclusivi? Pinnuccia potrebbe avere un'identità non binaria

Splatoon 3 introduce tre nuovi personaggi: Mantaleo, Pinnuccia e Morena, che sostituiscono Marina e Perla di Splatoon 2. Anche se Mantaleo è diventato uno dei preferiti dai fan, Pinnuccia potrebbe essere il secondo personaggio Nintendo ad avere un'identità non binaria.

Nintendo non ha ancora confermato ufficialmente se sia così, ma in ogni menzione di Pinnuccia nel direct di Nintendo vengono evitati i pronomi lei e lui, rendendolo uno sforzo consapevole e concentrato. Oltre a una generale mancanza di nomi di genere e al suo aspetto androgino, i fan credono che Pinnuccia sia una personalità non binaria anche perché nel trailer che introduce il trio si può sentir dire a Pinnuccia "Noi non saremmo nessuno".

Anche se in diverse localizzazioni come l'inglese, il francese e lo spagnolo si usa un pronome neutro per riferirsi a Pinnuccia, come possiamo vedere il nome italiano lascia intendere altro.

Deep Cut, from Splatoon 3!

Shoutouts to Shiver(Non-Binary Royalty), Frye (Goblin Queen), and BIG MAN (BIG MAN). pic.twitter.com/OAtFeRdAge — Jayconian🏳️‍🌈 (2/3 Commisions Slots Open) (@Jayconian) August 15, 2022

Inoltre, sempre secondo i fan la combinazione di colori di Splatoon 3 sembra allinearsi con la bandiera non binaria. Troviamo infatti molto viola, giallo, nero e bianco, quindi Nintendo potrebbe aver scelto di annunciare questa cosa ai giocatori senza dirlo apertamente. Oppure c'è anche la seconda ipotesi, ovvero che tutto questo sarebbe una coincidenza. Non resta che aspettare e vedere se Nintendo rilascerà una dichiarazione a riguardo.

Fonte: Nintendo Life