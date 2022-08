Starfield presente alla Gamescom? Sì, ma non nel mondo in cui sperano i fan

Le aspettative sono alte per Starfield. Il gioco di ruolo spaziale di Bethesda è la grande esclusiva in arrivo per Microsoft, ma purtroppo i fan dovranno aspettare il 2023 per metterci mano.

All'Xbox & Bethesda Games Showcase di giugno abbiamo visto uno spettacolare video gameplay di 15 minuti di Starfield. Da allora, giorno dopo giorno, i giocatori hanno chiesto che altri dettagli fossero condivisi da Bethesda.

Sappiamo che tra qualche giorno avrà luogo la Gamescom 2022 e tra i vari partecipanti troveremo appunto Bethesda. Ci saranno informazioni su Starfield quindi? Non nel modo in cui sperano i fan a quanto pare.

Sembra infatti che l'RPG spaziale non mostrerà novità, ma una ripetizione del gameplay che abbiamo visto nel non-E3. Starfield avrà un proprio stand, con il video e anche una riproduzione a grandezza naturale del robot VASCO. I partecipanti alla Gamescom potranno scattare foto con il robot e mostrarlo ai propri amici. Ma è tutto qui.

In attesa di novità, vi ricordiamo che Starfield arriverà su PC e Xbox Series X/S nei primi mesi del 2023: per ora non c'è ancora una data di uscita. A proposito: sapete che un gruppo di modder è già pronto per creare una patch che corregga inevitabili bug e problemi?

