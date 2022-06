Starfield in alcune immagini che offrono uno sguardo ravvicinato all'ambizioso RPG di Bethesda

Nel corso dell'evento di Xbox e Bethesda non poteva mancare Starfield. Il titolo è stato mostrato in un gameplay trailer e Todd Howard ha definito il gioco come "il più ambizioso mai realizzato da Bethesda".

Oltre a questo, abbiamo appreso che Starfield permetterà ai giocatori di esplorare migliaia di pianeti e il video gameplay ci ha offerto anche uno sguardo al sistema di combattimento.

Howard ha anche parlato del sistema di personalizzazione del personaggio e degli alberi delle abilità che "combineranno il meglio" dei precedenti giochi Bethesda.

Ora, grazie a Gematsu, possiamo dare uno sguardo ravvicinato all'ambizioso Starfield in alcune nuove immagini che potete vedere qui di seguito:

Originariamente previsto per novembre 2022, Starfield è stato rinviato ed è ora previsto per la prima metà del 2023 per console Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Gematsu.