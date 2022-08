Super Smash Bros. Ultimate e ora YouTube! Masahiro Sakurai apre un suo canale per parlare di giochi

Il destino ha in serbo per tante persone cose inaspettate. Come il creatore di Super Smash Bros. Ultimate Masahiro Sakurai che è diventato...uno YouTuber! E' stato proprio il creatore a pubblicare un tweet sul social cinguettante dove ha annunciato la notizia.

"Masahiro Sakurai On Creating Games" sarà una serie continua di video educativi non monetizzati, tutti sceneggiati dallo stesso signor Sakurai e modificati da uno staff. Il canale di Masahiro Sakurai si rivolge agli sviluppatori di giochi e a coloro che desiderano ottenere un maggiore apprezzamento per le filosofie di design alla base dei videogiochi.

Questo non è un canale YouTube realizzato a scopo di lucro o supportato da studi di giochi o società con cui il fondatore ha lavorato in passato. Il canale non presenterà pubblicità o sponsorizzazioni ed è stato creato per essere utilizzato negli anni a venire. Ogni video, o meglio "file", come li chiama Sakurai, durerà dai due ai cinque minuti ciascuno e approfondirà diversi argomenti di sviluppo del gioco. Al momento, il video più lungo sul canale dovrebbe essere l'introduzione di sette minuti in cui il creativo accoglie il pubblico a casa sua mentre spiega la sua motivazione alla base dell'avvio di una serie su YouTube e il suo obiettivo finale.

I've decided to start a new YouTube channel called "Masahiro Sakurai on Creating Games."

It launches...right now!



Subscribe today and you can brag (?) about being one of the very first to join me on this new endeavor. I'll share more details soon!



[EN]https://t.co/NC0yM3U9sd pic.twitter.com/oXDajaS8ld — 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) August 24, 2022

Vale sicuramente la pena dare uno sguardo ai video che sono sottotitolati in inglese. Un modo in più per capire il lavoro dietro lo sviluppo di ogni gioco.

Fonte: NintendoLife