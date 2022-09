The Last of Us Parte 1: Joel immortalato in un meraviglioso murale a Baronissi in provincia di Salerno!

Siamo in pieno periodo The Last of Us Parte 1 che ovviamente, sta un po' catturando le attenzioni di tutti. Abbiamo parlato del confronto con Parte 2 e del perché non esistono le schivate ma adesso parliamo d'arte, qualcosa che ci riguarda direttamente come italiani e che farà piacere molto di più a chi vive a Baronissi, in proviancia di Salerno.

L'artista Cizerocentodieci ha infatti realizzato un murale che ritrae Joel, il protagonista, assieme ad Ellie dell'opera. Tutto è stato notato immediatamente da Naughty Dog, postando l'immagine nei loro profili social e riempiendo di orgoglio i fan di quelle parti.

"Joel immortalato per le strade di Baronissi, Salerno! Un enorme grazie a Cizerocentodieci per il tuo splendido murale"

Naughty Dog invita tutti a mostrare le proprie opere su The Last of Us, qualunque cosa siano, segno che l'opera creata dal team è davvero riuscita a entrare ormai nel nostro immaginario. Ma questo probabilmente lo sapevamo già.