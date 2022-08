The Last of Us Parte 1 è così tanto accessibile che arrivano gli elogi di Phil Spencer

The Last of Us Parte 1 è in arrivo su PlayStation 5 e PC, a meno di una settimana dalla sua premiere. E ora Phil Spencer ha elogiato le opzioni di accessibilità del gioco e il team che lo ha reso possibile.

Di recente avevamo riportato la news dove Naughty Dog delineava tutte le opzioni di accessibilità che avrebbero preparato per il remake di The Last of Us in un nuovo trailer. Quasi tutto può essere configurato: controlli alternativi, ingrandimento e ausili visivi, riduzione del movimento 3D per evitare la cinetosi, miglioramenti nei controlli e nel movimento dei personaggi, segnali audio e di sintesi vocale, regolazioni per rendere il combattimento più accessibile. Insomma il lavoro per rendere più accessibile il gioco si vede.

Ecco perché Phil Spencer di Xbox ha deciso di commentare tramite il suo account Twitter la pubblicazione di Naughty Dog sul social network cinguetante lodando queste funzioni di accessibilità. "È davvero impressionante vedere tutto l'approccio all'accessibilità che hanno messo in Naughty Dog", ha detto Spencer attraverso un post. "Lo studio continua a innovare rilascio dopo rilascio rendendo i suoi titoli giocabili da più giocatori. Lavoro stimolante di Neil Druckmann e del team".

Really impressive to see the accessibility focus from @Naughty_Dog. The studio continues to innovate release after release making their games playable by more gamers. Inspiring work @Neil_Druckmann and team. — Phil Spencer (@XboxP3) August 26, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

The Last of Us Parte 1 è disponibile ora in pre-load, mentre la sua data di uscita è fissata per il 2 settembre.