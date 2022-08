The Last of Us Parte 1 per PS5, al via il pre-load (ma fate spazio sui vostri SSD!)

Mancano ancora pochissimi giorni per l'arrivo di The Last of Us Parte 1 su PlayStation 5, ma ora, grazie all'account Twitter PlayStation Game Size possiamo sapere un po' più di informazioni.

Innanzitutto da oggi è già possibile pre-scaricare il gioco sulla console; questa è un'ottima notizia per chi vuole giocare al day one il titolo, visto che avete qualche giorno per scaricarlo. Tuttavia dovrete fare un po' di spazio sul vostro SSD e cancellare magari qualche gioco che non usate più.

Sempre l'account Twitter riporta infatti che il gioco avrà una dimensione totale di 68 GB, con la versione 1.001.000. Attualmente non sappiamo se il titolo avrà una patch al day one, in tal caso le dimensioni potrebbero aumentare, anche se di poco.

🚨 The Last of Us™ Part I



🟦 Download Size : 68.008 GB (Version: 1.001.000)



🟩 Pre-Load : August 26

🟫 Launch : September 2



🟨 #TheLastOfUsPartI pic.twitter.com/b5Be4sMrPR — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) August 25, 2022

Nell'attesa dell'uscita di The Last of Us Parte 1, che avverrà il 2 settembre, Naughty Dog ha pubblicato un launch trailer. Non solo ma in queste settimane lo studio ci ha mostrato come sono state ridisegnate tutte le texutre del gioco con una serie di video comparativi: l'ultimo di questi ci mostra il porto di Boston.