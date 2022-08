The Witcher 3: Wild Hunt meraviglioso come mai è stato prima!

Digital Dreams ha condiviso un nuovo video che mostra The Witcher 3: Wild Hunt con un Reashade Ray Tracing e più di 100 mods. In questo video inoltre si mette in evidenza il BlitzFX: una revisione grafica che integra le più moderne tecniche di rendering nel gioco.

Scendendo nei dettagli, BlitzFX fra le tante cose migliora la gestione delle ombre, oltre a rendere migliore il rendering dell’acqua e del sole, aggiungendo inoltre un anti-aliasing alla vegetazione. Tuttavia questo non è una mod, bensì una modifica già presente nelle DirectX.

Ma ci sono altre 100 mod che i ragazzi di Digital Dream hanno usato, qui trovate l’elenco completo nel caso vorreste cimentarvi anche voi nel farlo.

E’ incredibile come grazie ai modder anche titoli di 7 anni fa possano riacquistare splendore. Speriamo che lo stesso lavoro lo facciano in Cd Projekt Red per le versioni next-gen del gioco, che si attendono a fine 2022.

Fonte: DSOgaming