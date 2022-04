Xenoblade Chronicles 3 anticipa la sua uscita con una data ufficiale!

Stranamente, i giochi non solo vengono rinviati, ma possono anche essere anticipati. Questo è il caso di Xenoblade Chronicles 3, che sarà finalmente disponibile il 29 luglio e non a settembre come previsto. Insieme alla nuova data, Nintendo ha mostrato un trailer che include dettagli sul "sistema di combattimento dinamico, storia e altro".

Il trailer ha anche confermato che un'edizione speciale del gioco verrà lanciata esclusivamente sul My Nintendo Store e includerà uno steelbook ed un artbook. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer che annuncia la data di uscita.

Xenoblade Chronicles 3 è un gioco di ruolo che trasporta il giocatore nel mondo di Aionios, patria di due nazioni in guerra. Keves è una nazione che ha sviluppato la tecnologia meccanica e le sue forze armate sono costituite principalmente da veicoli da combattimento che impiegano piccole unità mobili pilotate da soldati. Da parte sua, Agnus è una nazione che domina l'etere, una tecnologia di tipo magico. Il suo esercito è composto da unità specializzate in tale tecnologia che utilizzano piccole armi mobili autonome.

Ricordiamo l'uscita: il 29 luglio Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.