Xenoblade Chronicles 3 tra combattimenti, personaggi e storia in un Nintendo Direct ricchissimo di dettagli

Durante il Nintendo Direct che si è svolto in questi minuti, sono stati condivisi tantissimi dettagli per Xenoblade Chronicles 3 che gettano luce sui personaggi e l'ambientazione di gioco.

Il mondo di Xenoblade Chronicles 3, Aionos, è suddiviso in due fazioni che lottano tra loro, Keves e Agnus. Nel gioco tre personaggi di Keves e tre di Agnus dovranno però far fronte comune e combattere insieme contro una serie di nemici.

Noah, Yunie, Lanz, Miyo, Taion e Sena esploreranno il mondo sconfinato di Xenoblade Chronicles 3 dove c'è abbondanza di fauna selvatica, sia docile che pericolosa. Lungo il loro percorso i personaggi troveranno rifugio presso le colonie, dove potranno parlare con i cittadini, commerciare, mangiare e soprattutto conoscersi meglio.

Il video ci ha permesso di dare uno sguardo anche alle tecniche di combattimento che saranno diverse a seconda del personaggio: tutti i membri infatti avranno classi diverse con attributi diversi. Abbiamo così lo Spadaccino, Zefiro, Artigliere Medico, Tattico, Scorta Pesante e Orco. Come potete ben capire i personaggi sono divisi quindi in tank, DPS e healer. Questi lavoreranno in sintonia per creare attacchi sempre più potenti in modo da sconfiggere abilmente i nemici.

Non solo, ma i personaggi potranno inoltre contare su un Eroe (sette saranno disponibili) da inserire nel party per aumentare così la potenza del gruppo.

Nel video ci si focalizza anche nel potere degli Uroboros: cosa sono? Ebbene due personaggi del party saranno in grado di "unirsi" per creare una creatura ancora più potente. Questa creatura può essere potenziata spendendo punti anima, che saranno disponibili solo per l'Urobos.

Come vedete, questo Nintendo Direct ha snocciolato un bel po' di informazioni su Xenoblade Chronicles 3, in attesa della sua uscita il 29 luglio solo su Nintendo Switch. A tal proposito è stato anche annunciato un Pass di Espansione che costerà 29,99 euro e conterrà oggetti utili, nuovi eroi e missioni e nuove storie.