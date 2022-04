Xenoblade Chronicles 3 mostrato con un nuovo trailer incentrato sul combat system

Come Sifu, anche Xenoblade Chronicles 3 è stato anticipato al 29 luglio, un evento che da unico si è improvvisamente trasformanto in raro. Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, in cui possiamo vederne gameplay e soprattutto il combat system.

Il lavoro Monolith Soft (da non confondere con i Monolith di Warner Bros.) è incentrato sull'evolvere il sistema mostrato finora, a partire da un combat system che prevede ora l'utilizzo di tutti e sei i membri del team, in grado così di combattere contemporaneamente. Ulteriore novità è l'evocazione degli Uroboros, potentissimi colossi utilizzabili dalle diverse fazioni e creati dalla fusione di due compagni.

Sembra inoltre che i sei membri del team possano avere caratteristiche diverse e intercambiabili, permettendo un maggiore substrato strategico, adattando i cambiamenti alle diverse situazioni da affrontare. Xenoblade Chronicles 3 sarà dunque disponibile su Nintendo Switch a partire dal 29 luglio. Vi lasciamo con il trailer.