Returnal, per Housemarque inventare la storia è stato come 'camminare sul filo del rasoio'

In una recente intervista, il senior narrative designer Eevi Korhonen ha discusso di come è andata la scrittura della storia di Returnal. Questa storia è nota per non essere esattamente lineare; il giocatore deve lavorare sodo per svelare la misteriosa vicenda e dargli un senso. Non per niente Korhonen dice che è stato come "camminare sul filo del rasoio" sviluppare una storia come quella.

“Il mio capo Greg Louden, il narrative director, e io abbiamo cercato di assicurarci che entrambe le parti fossero coinvolte. Quindi ho pensato, 'Rendiamolo più misterioso, lasciamo che il giocatore lo capisca con la community', mentre Greg diceva: 'Ok, ma dobbiamo anche assicurarci che capiscano parte della storia'", dice Korhonen.

La storia di Returnal è raccontata in modo non lineare, con una varietà di immagini e file audio che non tutti i giocatori incontreranno nello stesso ordine. “È piuttosto difficile stimare, anche con tutti gli indizi, quale sia il ritmo della storia. Com'è insieme a tutti gli altri elementi del gioco? Quindi fino all'ultimo minuto stavamo ancora tagliando, ancora modificando la formulazione per renderla un po' più chiara".

Ma all'interno di Returnal rimangono segreti che non sono ancora stati svelati dai giocatori? “Ho seguito il nostro subreddit e sono state fatte alcune piccole grandi scoperte...ma c'è un'altra cosa che spero che scoprano sulla Torre Sisifo. Non è davvero un grande segreto, più un divertente riferimento filosofico a un nome. Ma nessuno lo ha ancora pubblicato su Reddit" ha affermato il senior narrative designer.

Fonte: VGC