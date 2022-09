The Last of Us Parte 1 nasconde indizi sulla prossima IP di Naughty Dog? Ed è un fantasy!

I fan di The Last of Us Parte 1 hanno trovato quelli che sembrano essere cinque concept art nel gioco, suggerendo la prossima IP di Naughty Dog. In effetti, il remake ha introdotto diversi nuovi elementi, come un nuovo Easter Egg di Mortal Kombat 2, ma queste immagini si distinguono finora come estranee a qualsiasi cosa nel settore dei giochi.

Queste cinque immagini relative a una nuova IP di Naughty Dog sono davvero l'unica conclusione logica. Dopotutto, Naughty Dog ha nascosto i riferimenti a The Last of Us in Uncharted, quindi possiamo dire di avere già un precedente di questo tipo.

Come si può vedere nel tweet di seguito, sembra che i pezzi di concept art mostrino una donna sotto una piramide capovolta fatta di ghiaccio, con immagini a serpentina intrecciate dappertutto; un drago che soffia su una guerriera, una donna dall'aspetto di druido in piedi con un falco, il volto di un'altra donna con quello che sembra essere un cervo e un'immagine più difficile da vedere che sembra raffigurare un unicorno. In altre parole, sembra che Naughty Dog potrebbe allontanarsi dal post-apocalittico di The Last of Us per inoltrarsi in un qualcosa di più fantasy ed epico.

Fans are speculating that art in TLOU1 are indicative of Naughty Dog's new IP. Seemingly would be a fantasy setting.



what do you think? pic.twitter.com/IV9tZZqULW — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) September 5, 2022

È noto che Naughty Dog sta lavorando a un gioco multiplayer autonomo di The Last of Us Parte II simile a Factions, ma questo è tutto. Neil Druckmann di Naughty Dog ha anticipato che diversi progetti di videogiochi erano in lavorazione presso l'azienda, ma attualmente non sappiamo cosa potrebbero essere e soprattutto di che genere.

The Last of Us Parte 1 è disponibile su PlayStation 5: se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione. A proposito: avete già visto il video in cui vengono confrontate le località reali con quelle del gioco?

