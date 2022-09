The Last of Us Parte I vs realtà: un video mette a confronto il remake con il mondo reale

The Last of Us Parte I è finalmente sbarcato su PS5 lo scorso 2 settembre e, stando ai voti di molti portali specializzati, il remake del classico per PS3 sembra proprio aver centrato l'obiettivo (avete letto la nostra recensione?).

Il remake di The Last of Us ha portato con sé diverse novità, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto grafico. Grazie alle nuove tecnologie e alla maggiore potenza offerta da PS5, il comparto visivo è nettamente migliorato rispetto al titolo originale.

Ora, il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha deciso di pubblicare un nuovo video confronto, che mette The Last of Us Parte I faccia a faccia con la realtà.

Più nello specifico, il filmato mostra le vere città, con le loro strade, edifici e monumenti, a confronto con quelle riprodotte nel remake:

Di recente, abbiamo scoperto che The Last of Us Parte I è risultato il più venduto nella classifica di vendite in UK, ma il titolo ha piazzato la metà delle copie rispetto a Saints Row.

Fonte: YouTube.