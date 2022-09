The Witcher di Netflix, la Stagione 3 ha una finestra di lancio

Le riprese della terza stagione di The Witcher sono iniziate all'inizio di quest'anno e si sono concluse di recente. Ora, poche settimane dopo, tramite Netflix Tudum, la società ha annunciato che la stagione 3 arriverà nell'estate 2023. Pochi mesi dopo, nell'inverno 2023, andrà in onda la serie spin-off "Blood Origin".

La terza stagione continuerà a raccontare la storia di Geralt, Yennefer e Ciri che entrano nel secondo libro principale della saga, Il Tempo della Guerra. Come abbiamo visto nella seconda stagione, lo spettacolo è pronto ad apportare alcuni cambiamenti importanti qua e là, quindi i fan dovranno aspettarsi alcuni colpi di scena. È del tutto possibile che alcune trame dei personaggi si svolgano in modo molto diverso dai libri.

La prima stagione di The Witcher è iniziata in modo piuttosto difficile, con diversi episodi che saltano le linee temporali nel tentativo di mostrare rapidamente i personaggi principali e le loro relazioni. Con la seconda stagione, gli showrunner sono andati in una direzione più tradizionale, rendendo lo spettacolo e la trama molto più facili da seguire.

Our family returns! The Witcher is back for Season 3 in Summer 2023 #TUDUM pic.twitter.com/pV414YvRPI — Netflix (@netflix) September 24, 2022

Per adesso sappiamo solo che la serie TV arriverà nell'estate 2023: per la data precisa dovremo attendere ancora un po'.

