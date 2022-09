Cyberpunk 2077 acquistato dai fan di Edgerunners per vendicarsi del principale villain

Cyberpunk 2077 sta facendo un clamoroso ritorno sulla scena videoludica e tra i fattori che hanno contribuito a una certa rinascita del titolo, dobbiamo ringraziare l'ottima qualità del lavoro fornito da Trigger e CD Projekt intorno all'adattamento televisivo del gioco in anime con Cyberpunk: Edgerunners.

Tuttavia il gioco ha subito un'incredibile impennata anche per un altro motivo: e qui ci addentriamo nel territorio degli spoiler, perciò se non avete ancora visto Edgerunners o non avete completato Cyberpunk 2077 vi raccomandiamo di non proseguire oltre.

Disponibile dal 13 settembre su Netflix, Cyberpunk: Edgerunners si svolge un anno prima degli eventi vissuti dal giocatore in Cyberpunk 2077. Seguiamo la storia di David Martinez, un adolescente che riceve un impianto militare che recupera dopo una sparatoria. Diventa quindi un edgerunner, una specie di mercenario pagato nero per vari compiti: furto di dati, assassinio e così via. David non è mai da solo: è sempre accompagnato da compagni di squadra che diventano amici, come Rebecca.

Solo che qui non tutto va come previsto e chiaramente non è un lieto fine quello che sta emergendo per David e compagni. Quest'ultimo, divenuto capo della sua squadra, decide di attaccare l'Arasaka, la più grande compagnia di sicurezza del mondo. E' qui che entra in gioco Adam Smasher, nemico presente anche in Cyberpunk 2077 che uccide senza pietà i protagonisti.

Buy Cyberpunk 2077 to get revenge on a certain individual 😏 https://t.co/kAdh4SPSB9 — Cyberpunk: Edgerunners (@edgerunners) September 24, 2022

Everybody buying cyberpunk 2077 after watching Edgerunners so they could kill Adam Smasher pic.twitter.com/aFUkjReK07 — Uncle Joey(JURI NATION)🔞 (@ratfacepunk) September 19, 2022

Ebbene, questo finale ha lasciato l'amaro in bocca ai fan di Edgerunners che sono andati in massa ad acquistare Cyberpunk 2077 solo per avere l'opportunità di ammazzare Adam Smasher. Come possiamo vedere da alcuni tweet qui sopra, tanti fan ora cercano di vendicarsi del finale amaro di Edgerunners.

Fonte: Kotaku