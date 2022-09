Elden Ring finito 'ballando' è l'obiettivo di una giocatrice che ha già sconfitto Malenia con un dance pad

Sono passati quasi 7 mesi dal lancio di Elden Ring, titolo che è entrato nel cuore dei giocatori di tutto il mondo. Da allora abbiamo scoperto diversi segreti del gioco, come i colossei completamente progettati, ma in cui è impossibile accedere.

Se seguite la community di FromSoftware da un po' di tempo, probabilmente avrete visto alcune imprese incredibili, come battere il gioco senza fare un solo danno, usare strumenti diversi come controller e così via. Ma c'è chi si è superato ancora una volta.

Pochi giorni fa la streamer "MissMikkaa" ha battuto la temuta Malenia con un dance pad, un'impresa che ha richiesto più di 6 ore per essere completata e la bellezza di 84 tentativi. "L'HO FATTO!" ha twittato una volta terminata la battaglia. "Ho ucciso Malenia solo con un Dance Pad! Mi ci sono voluti 84 tentativi e circa sei ore per abbatterla, ma sono riuscita a farlo in una sessione. Davvero fantastico! Il prossimo: Gideon".

