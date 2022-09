Exoprimal ha un nuovo trailer che ci spiega la storia e ci mostra tante tute mech

Exoprimal sta iniziando a rivelare più dettagli con la premiere di un nuovissimo trailer. Il nuovo filmato dell'attesissimo titolo Capcom che ci consente di dare la caccia ai dinosauri fa più luce sulla vera storia del gioco, oltre a rivelare nuove tute mech, dinosauri e altro ancora.

Il nuovo trailer di Exoprimal è stato lanciato durante il Tokyo Games Show 2022. Lo sviluppatore ha mostrato una lineuo piuttosto robusta, rivelando nuovi dettagli per titoli come Street Fighter 6, Resident Evil Village Gold Edition e Monster Hunter Rise: Sunbreak, oltre a Exoprimal.

Il trailer si apre con la narrazione che spiega la premessa di Exoprimal, ovvero che orde di dinosauri sono apparse in tutto il mondo attraverso distorsioni spazio-temporali, causate dalla sinistra IA malfunzionante chiamata Leviathan. I membri della squadra del giocatore, The Hammerheads, iniziano a parlare, informando che la società Aibius ha centinaia di exofighter "in giro" in diverse alleanze. Inframezzato da alcuni nuovi filmati di gioco, il trailer indica che gli Hammerheads sono alla mercé dell'onnipresenza del Leviathan, aiutato da un misterioso exofighter di nome Durban, che quasi si rivela alla fine del trailer.

Vengono svelati anche alcuni nuovi dinosauri che i giocatori dovranno affrontare. Due aggiunte nemiche riconoscibili si presentano sotto forma del Dilophosaurus, il dinosauro sputatore acido reso famoso nel film originale di Jurassic Park e il Carnotaurus, un grande predatore che essenzialmente assomiglia a un Tyrannosaurus Rex con le corna.

Per adesso Exoprimal non ha ancora una data di uscita ma il gioco dovrebbe arrivare su PC e console nel corso del prossimo anno.

Fonte: Wccftech