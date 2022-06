Exoprimal, a caccia di spaventosi dinosauri nel nuovo video gameplay

In un nuovo gameplay di 15 minuti condiviso da Capcom possiamo vedere che aspetto ha il grande Exoprimal. Exoprimal è una nuova IP di Capcom, in arrivo il prossimo anno. Sono aperte le iscrizioni in modo da avere la possibilità di prendere parte al Closed Network Test su Steam per PC questo luglio ed essere uno dei primi Exofighter a provare questo gioco d'azione a squadre.

In questa esperienza multiplayer, due squadre di cinque Exofighter competono per completare gli ordini assegnati dal Leviatano, la sinistra intelligenza artificiale dietro l'arrivo dei dinosauri. Le squadre devono completare le missioni prima dei loro rivali per vincere, rimanere in vita e continuare a cercare un modo per sfuggire ai letali giochi del Leviatano.

Il gameplay esteso, della durata di circa 15 minuti, ci mostra come le squadre dovranno agire tra abilità dei vari personaggi e strategia, in modo da sconfiggere l'arrivo di questi dinosauri.

L'uscita di Exoprimal è prevista per il 2023 su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

Fonte: Twinfinite