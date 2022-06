Exoprimal di Capcom non è un gioco free-to-play e non ha alcun collegamento con Dino Crisis

Exoprimal di Capcom continua a essere uno dei titoli più interessanti della compagnia. Si tratta di un gioco PvEvP in cui due squadre competono per completare gli obiettivi, uccidendo dinosauri con le Exosuit. C'è anche una campagna narrativa che ruota attorno alla potente IA Leviathan. E, a quanto pare, non si tratta di un free-to-play.

Parlando con IGN, il produttore Ichiro Kiyokawa ha chiarito: "Exoprimal non è un free-to-play; è un gioco a prezzo pieno che sarà disponibile sia su disco che in formato digitale". Naturalmente, dato che questo è uno dei primi giochi con dinosauri di Capcom dai tempi di Dino Crisis, in molti si sono chiesti se c'è qualche collegamento, ebbene non sarà così.

"No, il gioco è unico e non ha alcuna relazione con Dino Crisis", ha detto Kiyowaka. "Il nostro concept iniziale era che volevamo sfidare noi stessi per creare una sensazione di azione soddisfacente che fosse diversa dai titoli Capcom del passato. Invece di un gioco come Monster Hunter, in cui si affronta un singolo e potente nemico, abbiamo pensato che l'esperienza di affrontare e superare un'enorme orda di nemici avesse il fascino e il potenziale per essere la base di una nuova IP".

"Abbiamo anche pensato che sarebbe stato bello condividere questa esperienza con altri utenti online, e così è nato il concept alla base di Exoprimal. Una volta stabilito il concept di gioco, la prima idea che ci è venuta in mente per i nemici da affrontare sono stati i dinosauri. Ho pensato che sarebbe stato divertente sperimentare la minaccia dei più temibili predatori della storia"".

"Una volta avuta l'idea, abbiamo pensato che l'unico modo per affrontare la forza e il numero schiacciante dei dinosauri sarebbe stato quello di utilizzare una tecnologia futuristica piuttosto che le armi moderne".

Pur rientrando nel genere PvEvP, Kiyowaka ritiene che il gioco sia più incentrato sul PvE rispetto ad altri titoli. "Exoprimal ha un focus sul PvE che riteniamo molto divertente, emozionante e unico. Inoltre, la modalità principale, Dino Survival, permette ai giocatori di vivere un'esperienza diversa ogni volta che giocano, in quanto le missioni, gli stage e i dinosauri che appaiono nel gioco cambiano in base ai progressi del giocatore [...] Durante lo sviluppo, il team ovviamente [testa] il gioco, ma abbiamo fatto giocare anche 'personale non sviluppatore', che è rimasto sorpreso e si è divertito nel vedere come il titolo cambia ogni volta che si gioca".

L'uscita di Exoprimal è prevista per il 2023 su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

Fonte: Gamingbolt.