Exoprimal nei primi video gameplay provenienti dal test chiuso

Il mese scorso, Capcom ha dedicato una parte significativa della sua vetrina all'imminente sparatutto multiplayer di dinosauri Exoprimal, mostrando nuovi filmati di gioco e confermando che avrebbe tenuto un test chiuso per migliorare l'esperienza complessiva in base al feedback dei giocatori.

Ora il test è arriavato e alcuni streamer sono stati invitati a partecipare: grazie a questa opportunità ora in rete si trovano una serie di video che ci danno un'idea di ciò che ci si deve aspettare dal gioco una volta che sarà uscito.

L'unica modalità del gioco disponibile nel test è stata Dino Survival, che vede due squadre combattere contro enormi ondate di dinosauri e competere per completare le missioni prima di vincere la partita. I nuovi filmati di gioco mostrano vari obiettivi, tipi di dinosauri e luoghi e, come ci si aspetterebbe da un gioco come questo un sacco di azione frenetica. Eccoveli di seguito.

Capcom ha in programma altre due sessioni di test chiusi, una per la fine di questo mese e poi un'altra all'inizio di agosto. Entrambi saranno disponibili solo per i giocatori di Steam. Exoprimal sarà disponibile su PC e console a partire dal prossimo anno.

