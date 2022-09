Halo Infinite e 343 Industries vedono l'addio di Bonnie Ross e una massiccia ristrutturazione interna

Come un fulmine a ciel sereno, assistiamo all'abbandono di Bonnie Ross a 343 Industries, autori degli ultimi Halo dopo la presa di consegna da Bungie. Nonostante i motivi siano indicati come "personali" e di una certa gravità, i recenti sviluppi, i problemi durante le fasi di creazione del gioco, un prodotto finale tagliato in molte delle sue parti e un multiplayer mal programmato, potrebbero aver agevolato i piani alti di Microsoft a compiere cambiamenti drastici.

Rimaniamo però con la versione ufficiale e il suo messaggio pubblicato poco fa su Twitter:

"Anche se speravo di rimanere con Halo fino al lancio dell'aggiornamento invernale, devo annunciarvi che sto per lasciare 343 per occuparmi di un problema di salute della mia famiglia. Sono incredibilmente fiera del lavoro svolto da tutti quelli di 343 Industries con Halo Infinite, con la Master Chief Collection, con la serie televisiva di Halo e con tutto il resto."

"È stato un onore lavorare insieme al team negli ultimi 15 anni e far parte di un universo che amo. Grazie a tutti i membri della comunità di Halo per il supporto. Il futuro di Halo è brillante. Non vedo l'ora che sappiate cosa abbiamo in programma e di sorridere insieme a voi, come fan, all'Halo World Championship di ottobre."

Dunque totale riassetto, con Pierre Hintze che assumerà immediatamente la carica di capo dello studio, Bryan Koski che diventerà il GM del Franchise ed Elizabeth Van Wyck che supervisionerà gli affari e le operazioni.

Fonte: WindowsCentral