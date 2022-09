Hollow Knight Silksong arriverà anche su PS4 e PS5...ma ancora nessuna data di uscita

Hollow Knight: Silksong è in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5, oltre che su Nintendo Switch e le altre piattaforme. Questo è stato appena confermato dall'account PlayStation ufficiale, anche se non abbiamo ancora una data di uscita.

Oltre a questo non è ancora chiaro se Silksong uscirà prima su Switch, oppure se tutte le piattaforme su cui arriverà riceveranno un lancio simultaneo. La notizia sicuramente farà piacere a chi voleva giocare al sequel e possiede una PS4 o PS5. Tuttavia sotto al tweet di PlayStation in molti stanno chiedendo quando questo gioco tanto atteso arriverà.

Sappiamo che Hollow Knight Silksong arriverà anche su Xbox Game Pass e durante l'Xbox e Bethesda Showcase di giugno Team Cherry ha mostrato un nuovo video gameplay. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

Sharpen your needles – confirming Hollow Knight: Silksong is coming to PS5 and PS4 pic.twitter.com/poIclQDfvr — PlayStation (@PlayStation) September 16, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

E' possibile che in seguito all'annuncio dell'arrivo del gioco sulle piattaforme PlayStation Team Cherry decida di annunciare l'eventuale data di uscita? Non ci resta che attendere per scoprirlo.