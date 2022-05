Hollow Knight: Silksong presente durante il Nintendo Indie World Showcase? Team Cherry stuzzica i fan

Se dobbiamo scegliere tra i videogiochi più attesi, c'è un candidato che compare nella mente dei giocatori. Hollow Knight: Silksong è quasi diventato un ricordo fugace per molti, ma la verità è che esiste davvero e Team Cherry ci sta ancora lavorando.

Lo sviluppatore è sempre stato molto cauto quando si tratta di offrire anticipazioni sul proprio lavoro, ma ora abbiamo un nuovo indizio condiviso proprio dal team. In concomitanza con gli Unity Awards 2021, Hollow Knight: Silksong è stato incoronato il gioco più atteso e lo studio ha condiviso i seguenti ringraziamenti dopo aver ricevuto il premio.

"Siamo onorati che Hollow Knight: Silksong abbia vinto l'Unity Award 2021 per il gioco più atteso e apprezziamo molto tutti i fan che ci supportano mentre lavoriamo al gioco. Grazie mille. Non vediamo l'ora che arrivi il giorno in cui possiamo condividere il gioco con tutti voi. Vi assicuriamo che non ci vorrà molto!".

Questa dichiarazione arriva proprio al momento giusto: tra pochi minuti infatti si terrà un Nintendo Indie World Showcase, pertanto non ci resta che attendere se Silksong sarà tra i titoli che verranno mostrati nella diretta.

