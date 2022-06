Hollow Knight Silksong sarà disponibile su Xbox Game Pass al Day One?

Hollow Knight: Silksong potrebbe essere lanciato al Day One su Xbox Game Pass. Qui ci piazziamo un disclaimer grosso come una casa: questo rumor proviene da un leaker “tutto nuovo” comparso relativamente da poconella scena delle “anteprime non desiderate” anche se sin’ora ha dimostrato un’insolita capacità di non sbagliarne una.

L’utente chiamato insider_wtf aveva precedentemente anticipato tutti giochi mostrati durante il Playstation State of Play, ed il titolo e la data di rilascio del remake di The Last of Us Ed è per questo che l’ultimo leak che ha rilasciato potrebbe rivelarsi ancora una volta clamorosamente esatto

Il leaker ha rilasciato su Twitter questo sabato notte (per noi in Italia) qualche immagine di Hollow Knight: Silksong con la scritta “Day One” ed un cerchio verde, rendendo il tutto molto ambiguo e misterioso.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Nel caso non siate sicuri di cosa stiamo parlando, Hollow Knight: Silksong sarà un sequel di uno dei migliori metroidvania mai rilasciati, quindi tutti i fan del gioco sono in attesa spasmodica di notizie di qualsiasi tipo sul titolo.

Forse potremo ricevere aggiornamenti più dettagliati nel prossimo Xbox Summer Game Fest. Non ci resta che attendere notizie che possano nutrire la nostra voglia di immergici ancora una volta nel fantastico mondo di Hollow Knight, anche se i possessori di console di casa Sony non saranno affatto contenti se il leak si dovesse dimostrare veritiero.

Fonte: GamesRadar.com