Hollow Knight Silksong comparirà al Summer Game Fest? Spunta un indizio

Parlare di Hollow Knight Silksong in questo momento è motivo di speranza, ma anche di rassegnazione. Il gioco è stato annunciato anni fa, ma è da moltissimo tempo che i fan non ricevono aggiornamenti a riguardo.

Ad ogni Nintendo Indie World, i fan sperano che appaia una nuova presentazione del sequel, ma non è mai successo e ora che siamo arrivati a giugno, i nuovi eventi in arrivo hanno nuovamente sollevato speranze e voci. Vedremo finalmente Hollow Knight Silksong?

Solo pochi giorni fa è stato affermato che Hollow Knight Silksong era stato fortemente colpito dalla pandemia di Coronavirus, secondo Geoff Keighley. Ed ora ci sono nuovi indizi. Keighley ha pubblicato recentemente il seguente messaggio in un tweet: "Non c'è niente come la sensazione di vedere un World Premiere arrivare nella casella di posta".

Fin qui tutto più o meno normale, ma è stata una delle risposte che ha fatto impazzire i fan di Hollow Knight. Matthew Griffin, capo del marketing di Silksong per Team Cherry, ha risposto al tweet con: "Approvo questo reveal". Ecco lo scambio di tweet.

I approve of the tease. =P — Matthew Griffin (@griffinmatta) June 6, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Come volevasi dimostrare questo scambio di messaggi ha fatto drizzare le antenne ai fan che attendono notizie su Silksong. Fondo di verità o semplice presa in giro? Non ci resta che attendere il Summer Game Fest che avrà luogo tra pochissimi giorni.

Fonte: GamingBolt